FOR: Forestar Group Inc

26.77 USD 0.30 (1.11%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FOR ha avuto una variazione del -1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.65 e ad un massimo di 27.12.

Segui le dinamiche di Forestar Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.65 27.12
Intervallo Annuale
18.00 33.33
Chiusura Precedente
27.07
Apertura
26.77
Bid
26.77
Ask
27.07
Minimo
26.65
Massimo
27.12
Volume
193
Variazione giornaliera
-1.11%
Variazione Mensile
-2.23%
Variazione Semestrale
27.72%
Variazione Annuale
-17.35%
20 settembre, sabato