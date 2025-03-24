Valute / FOR
FOR: Forestar Group Inc
26.77 USD 0.30 (1.11%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FOR ha avuto una variazione del -1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.65 e ad un massimo di 27.12.
Segui le dinamiche di Forestar Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FOR News
Intervallo Giornaliero
26.65 27.12
Intervallo Annuale
18.00 33.33
- Chiusura Precedente
- 27.07
- Apertura
- 26.77
- Bid
- 26.77
- Ask
- 27.07
- Minimo
- 26.65
- Massimo
- 27.12
- Volume
- 193
- Variazione giornaliera
- -1.11%
- Variazione Mensile
- -2.23%
- Variazione Semestrale
- 27.72%
- Variazione Annuale
- -17.35%
20 settembre, sabato