Moedas / FOR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FOR: Forestar Group Inc
27.09 USD 0.30 (1.12%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FOR para hoje mudou para 1.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.71 e o mais alto foi 27.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Forestar Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FOR Notícias
- The Housing Bubble Is Popping
- Forestar Group: 23% Sales Growth in Q3
- Forestar Group stock rises 6.5% despite EPS miss as JMP reiterates $30 target
- Forestar (FOR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Forestar Q3 2025 misses EPS, stock rises
- Forestar Q2 2025 slides: revenue up 5% despite missing forecasts
- Forestar Group (FOR) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- D.R. Horton stock faces volume pressure as Oppenheimer maintains Perform rating
- JMP initiates Forestar Group stock with Market Outperform rating
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- Dream Unlimited Stock: Growing Real Estate Holding Company (OTCMKTS:DRUNF)
- Touchstone High Yield Fund Q1 2025 Commentary (THYAX)
- Forestar Group Inc. (FOR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 3 Market Predictions For April
- Forestar Group: Unique Housing Play (NYSE:FOR)
- DR Horton: A Coffee Can Compounder (NYSE:DHI)
Faixa diária
26.71 27.31
Faixa anual
18.00 33.33
- Fechamento anterior
- 26.79
- Open
- 26.96
- Bid
- 27.09
- Ask
- 27.39
- Low
- 26.71
- High
- 27.31
- Volume
- 47
- Mudança diária
- 1.12%
- Mudança mensal
- -1.06%
- Mudança de 6 meses
- 29.25%
- Mudança anual
- -16.36%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh