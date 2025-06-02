Divisas / FIBK
FIBK: First Interstate BancSystem Inc - Class A
32.44 USD 0.38 (1.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FIBK de hoy ha cambiado un 1.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.16, mientras que el máximo ha alcanzado 33.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Interstate BancSystem Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
32.16 33.36
Rango anual
22.95 36.77
- Cierres anteriores
- 32.06
- Open
- 32.23
- Bid
- 32.44
- Ask
- 32.74
- Low
- 32.16
- High
- 33.36
- Volumen
- 2.034 K
- Cambio diario
- 1.19%
- Cambio mensual
- 0.46%
- Cambio a 6 meses
- 14.23%
- Cambio anual
- 7.45%
