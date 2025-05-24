Валюты / FIBK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FIBK: First Interstate BancSystem Inc - Class A
32.06 USD 0.36 (1.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FIBK за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.76, а максимальная — 32.45.
Следите за динамикой First Interstate BancSystem Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FIBK
- DA Davidson повысил целевую цену акций First Interstate Bancsystems до $38
- First Interstate Bancsystems stock price target raised to $38 at DA Davidson
- First Interstate Bancsystems stock gets Outperform rating from KBW on buyback plan
- First Interstate BancSystem board authorizes $150 million stock repurchase program
- First Interstate BancSystem director Heyneman sells $357k in FIBK stock
- First Interstate BancSystem redeems 5.25% subordinated notes due 2030
- First Interstate BancSystem Stock: Analysts May Too Pessimistic Going 2026 (NASDAQ:FIBK)
- First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: First Interstate BancSystem Q2 2025 earnings beat expectations
- First Interstate (FIBK) Q2 2025 Earnings Call
- First Interstate Q2 2025 presentation: EPS jumps to $0.69 as strategic shift advances
- First Interstate BancSystem earnings beat by $0.11, revenue fell short of estimates
- Compared to Estimates, First Interstate BancSystem (FIBK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- First Interstate BancSystem (FIBK) Q2 Earnings Top Estimates
- German American Bancorp (GABC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Franklin Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- MidWestOne (MOFG) Misses Q2 Earnings Estimates
- Earnings Preview: First Interstate BancSystem (FIBK) Q2 Earnings Expected to Decline
- Barclays upgrades First Interstate Bancsystems stock to Equalweight on improved credit outlook
- DA Davidson reiterates buy rating on Enterprise Financial Services stock
- First Interstate BancSystem, Inc. Announces Pricing of Subordinated Notes Offering
- DA Davidson maintains buy rating on First Interstate Bancsystems stock
- First Interstate BancSystem appoints new CFO
- Piper Sandler maintains $38 target on First Interstate Bancsystems
Дневной диапазон
31.76 32.45
Годовой диапазон
22.95 36.77
- Предыдущее закрытие
- 32.42
- Open
- 32.34
- Bid
- 32.06
- Ask
- 32.36
- Low
- 31.76
- High
- 32.45
- Объем
- 1.404 K
- Дневное изменение
- -1.11%
- Месячное изменение
- -0.71%
- 6-месячное изменение
- 12.89%
- Годовое изменение
- 6.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.