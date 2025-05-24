Valute / FIBK
FIBK: First Interstate BancSystem Inc - Class A
33.45 USD 0.39 (1.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FIBK ha avuto una variazione del -1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.45 e ad un massimo di 33.95.
Segui le dinamiche di First Interstate BancSystem Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
33.45 33.95
Intervallo Annuale
22.95 36.77
- Chiusura Precedente
- 33.84
- Apertura
- 33.75
- Bid
- 33.45
- Ask
- 33.75
- Minimo
- 33.45
- Massimo
- 33.95
- Volume
- 3.500 K
- Variazione giornaliera
- -1.15%
- Variazione Mensile
- 3.59%
- Variazione Semestrale
- 17.78%
- Variazione Annuale
- 10.80%
20 settembre, sabato