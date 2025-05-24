QuotazioniSezioni
FIBK: First Interstate BancSystem Inc - Class A

33.45 USD 0.39 (1.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FIBK ha avuto una variazione del -1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.45 e ad un massimo di 33.95.

Segui le dinamiche di First Interstate BancSystem Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
33.45 33.95
Intervallo Annuale
22.95 36.77
Chiusura Precedente
33.84
Apertura
33.75
Bid
33.45
Ask
33.75
Minimo
33.45
Massimo
33.95
Volume
3.500 K
Variazione giornaliera
-1.15%
Variazione Mensile
3.59%
Variazione Semestrale
17.78%
Variazione Annuale
10.80%
20 settembre, sabato