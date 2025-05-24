货币 / FIBK
FIBK: First Interstate BancSystem Inc - Class A
32.72 USD 0.66 (2.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FIBK汇率已更改2.06%。当日，交易品种以低点32.16和高点32.84进行交易。
关注First Interstate BancSystem Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIBK新闻
- DA Davidson上调First Interstate Bancsystems目标价至38美元
- First Interstate Bancsystems stock price target raised to $38 at DA Davidson
- First Interstate Bancsystems stock gets Outperform rating from KBW on buyback plan
- First Interstate BancSystem board authorizes $150 million stock repurchase program
- First Interstate BancSystem director Heyneman sells $357k in FIBK stock
- First Interstate BancSystem redeems 5.25% subordinated notes due 2030
- First Interstate BancSystem Stock: Analysts May Too Pessimistic Going 2026 (NASDAQ:FIBK)
- First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: First Interstate BancSystem Q2 2025 earnings beat expectations
- First Interstate (FIBK) Q2 2025 Earnings Call
- First Interstate Q2 2025 presentation: EPS jumps to $0.69 as strategic shift advances
- First Interstate BancSystem earnings beat by $0.11, revenue fell short of estimates
- Compared to Estimates, First Interstate BancSystem (FIBK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- First Interstate BancSystem (FIBK) Q2 Earnings Top Estimates
- German American Bancorp (GABC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Franklin Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- MidWestOne (MOFG) Misses Q2 Earnings Estimates
- Earnings Preview: First Interstate BancSystem (FIBK) Q2 Earnings Expected to Decline
- Barclays upgrades First Interstate Bancsystems stock to Equalweight on improved credit outlook
- DA Davidson reiterates buy rating on Enterprise Financial Services stock
- First Interstate BancSystem, Inc. Announces Pricing of Subordinated Notes Offering
- DA Davidson maintains buy rating on First Interstate Bancsystems stock
- First Interstate BancSystem appoints new CFO
- Piper Sandler maintains $38 target on First Interstate Bancsystems
日范围
32.16 32.84
年范围
22.95 36.77
- 前一天收盘价
- 32.06
- 开盘价
- 32.23
- 卖价
- 32.72
- 买价
- 33.02
- 最低价
- 32.16
- 最高价
- 32.84
- 交易量
- 522
- 日变化
- 2.06%
- 月变化
- 1.33%
- 6个月变化
- 15.21%
- 年变化
- 8.38%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值