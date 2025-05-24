Moedas / FIBK
FIBK: First Interstate BancSystem Inc - Class A
32.65 USD 0.21 (0.65%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FIBK para hoje mudou para 0.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.44 e o mais alto foi 32.66.
Veja a dinâmica do par de moedas First Interstate BancSystem Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FIBK Notícias
- DA Davidson eleva preço-alvo das ações da First Interstate Bancsystems para US$ 38
- First Interstate Bancsystems stock price target raised to $38 at DA Davidson
- First Interstate Bancsystems stock gets Outperform rating from KBW on buyback plan
- First Interstate BancSystem board authorizes $150 million stock repurchase program
- First Interstate BancSystem director Heyneman sells $357k in FIBK stock
- First Interstate BancSystem redeems 5.25% subordinated notes due 2030
- First Interstate BancSystem Stock: Analysts May Too Pessimistic Going 2026 (NASDAQ:FIBK)
- First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: First Interstate BancSystem Q2 2025 earnings beat expectations
- First Interstate (FIBK) Q2 2025 Earnings Call
- First Interstate Q2 2025 presentation: EPS jumps to $0.69 as strategic shift advances
- First Interstate BancSystem earnings beat by $0.11, revenue fell short of estimates
- Compared to Estimates, First Interstate BancSystem (FIBK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- First Interstate BancSystem (FIBK) Q2 Earnings Top Estimates
- German American Bancorp (GABC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Franklin Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- MidWestOne (MOFG) Misses Q2 Earnings Estimates
- Earnings Preview: First Interstate BancSystem (FIBK) Q2 Earnings Expected to Decline
- Barclays upgrades First Interstate Bancsystems stock to Equalweight on improved credit outlook
- DA Davidson reiterates buy rating on Enterprise Financial Services stock
- First Interstate BancSystem, Inc. Announces Pricing of Subordinated Notes Offering
- DA Davidson maintains buy rating on First Interstate Bancsystems stock
- First Interstate BancSystem appoints new CFO
- Piper Sandler maintains $38 target on First Interstate Bancsystems
Faixa diária
32.44 32.66
Faixa anual
22.95 36.77
- Fechamento anterior
- 32.44
- Open
- 32.44
- Bid
- 32.65
- Ask
- 32.95
- Low
- 32.44
- High
- 32.66
- Volume
- 50
- Mudança diária
- 0.65%
- Mudança mensal
- 1.11%
- Mudança de 6 meses
- 14.96%
- Mudança anual
- 8.15%
