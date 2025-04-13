Devises / FIBK
FIBK: First Interstate BancSystem Inc - Class A
33.45 USD 0.39 (1.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FIBK a changé de -1.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.45 et à un maximum de 33.95.
Suivez la dynamique First Interstate BancSystem Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FIBK Nouvelles
- First Interstate Bancsystems stock price target raised to $38 at DA Davidson
- First Interstate Bancsystems stock gets Outperform rating from KBW on buyback plan
- First Interstate BancSystem board authorizes $150 million stock repurchase program
- First Interstate BancSystem director Heyneman sells $357k in FIBK stock
- First Interstate BancSystem redeems 5.25% subordinated notes due 2030
- First Interstate BancSystem Stock: Analysts May Too Pessimistic Going 2026 (NASDAQ:FIBK)
- First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: First Interstate BancSystem Q2 2025 earnings beat expectations
- First Interstate (FIBK) Q2 2025 Earnings Call
- First Interstate Q2 2025 presentation: EPS jumps to $0.69 as strategic shift advances
- First Interstate BancSystem earnings beat by $0.11, revenue fell short of estimates
- Compared to Estimates, First Interstate BancSystem (FIBK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- First Interstate BancSystem (FIBK) Q2 Earnings Top Estimates
- Earnings Preview: First Interstate BancSystem (FIBK) Q2 Earnings Expected to Decline
- Barclays upgrades First Interstate Bancsystems stock to Equalweight on improved credit outlook
- First Interstate BancSystem, Inc. Announces Pricing of Subordinated Notes Offering
- DA Davidson maintains buy rating on First Interstate Bancsystems stock
- First Interstate BancSystem appoints new CFO
- Piper Sandler maintains $38 target on First Interstate Bancsystems
- First Interstate BancSystem: Reasons To Remain Bearish Remain (NASDAQ:FIBK)
Range quotidien
33.45 33.95
Range Annuel
22.95 36.77
- Clôture Précédente
- 33.84
- Ouverture
- 33.75
- Bid
- 33.45
- Ask
- 33.75
- Plus Bas
- 33.45
- Plus Haut
- 33.95
- Volume
- 3.500 K
- Changement quotidien
- -1.15%
- Changement Mensuel
- 3.59%
- Changement à 6 Mois
- 17.78%
- Changement Annuel
- 10.80%
20 septembre, samedi