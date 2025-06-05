Divisas / EXK
EXK: Endeavour Silver Corporation (Canada)
6.53 USD 0.30 (4.82%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EXK de hoy ha cambiado un 4.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.02, mientras que el máximo ha alcanzado 6.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Endeavour Silver Corporation (Canada). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EXK News
- Endeavour Silver Corp. (EDR:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSX:EDR:CA)
- Endeavour Silver’s Terronera And Kolpa Projects Could Double Output
- Endeavour Silver: A New Era Is Beginning, Just Not There Yet (NYSE:EXK)
- EXK Hits 52-Week High: What's Aiding the Stock's Performance?
- Endeavour Silver stock hits 52-week high at 6.04 USD
- Earnings call transcript: Endeavour Silver’s Q2 2025 results miss forecasts
- Earnings call transcript: Endeavour Silver Q2 2025 results miss forecasts
- Avino Silver Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Shares Rise 1%
- First Majestic Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Surge Y/Y
- Endeavour Silver Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase 46% Y/Y
- Endeavour Silver Corp. (EXK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Should PAAS Stock be a Part of Your Portfolio Post Solid Q2 Results?
- CoreWeave, CAVA Group, Journey Medical And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cava Group (NYSE:CAVA), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Endeavour Silver (EXK) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Can B2Gold's Fekola Expansion Fuel Long-Term Growth in Mali?
- Avino Silver Q2 Silver-Equivalent Production Increases 5% Y/Y
- Top 10 Silver Miners (Producers)
- Buenaventura Reports Q2 Production Results & Updated Mine Outlook
- Endeavour Silver Corp stock hits 52-week high at 5.67 USD
- Endeavour Silver stock holds Outperform rating at Raymond James on production results
- Gold Mining Stocks: Winners And Losers At The Start Of H2 2025
- Endeavour Silver: Approaching Its Free Cash Flow Inflection Point (NYSE:EXK)
- EXK, AG, HL: Silver Stocks Surge as the Metal’s Price Hits 13-Year High - TipRanks.com
Rango diario
6.02 6.63
Rango anual
2.96 6.73
- Cierres anteriores
- 6.23
- Open
- 6.06
- Bid
- 6.53
- Ask
- 6.83
- Low
- 6.02
- High
- 6.63
- Volumen
- 13.644 K
- Cambio diario
- 4.82%
- Cambio mensual
- 0.62%
- Cambio a 6 meses
- 67.01%
- Cambio anual
- 62.03%
