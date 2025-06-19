통화 / EXK
EXK: Endeavour Silver Corporation (Canada)
6.75 USD 0.56 (9.05%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EXK 환율이 오늘 9.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.16이고 고가는 6.77이었습니다.
Endeavour Silver Corporation (Canada) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
6.16 6.77
년간 변동
2.96 6.77
- 이전 종가
- 6.19
- 시가
- 6.18
- Bid
- 6.75
- Ask
- 7.05
- 저가
- 6.16
- 고가
- 6.77
- 볼륨
- 10.256 K
- 일일 변동
- 9.05%
- 월 변동
- 4.01%
- 6개월 변동
- 72.63%
- 년간 변동율
- 67.49%
20 9월, 토요일