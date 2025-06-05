Валюты / EXK
EXK: Endeavour Silver Corporation (Canada)
6.23 USD 0.25 (3.86%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EXK за сегодня изменился на -3.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.07, а максимальная — 6.48.
Следите за динамикой Endeavour Silver Corporation (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
6.07 6.48
Годовой диапазон
2.96 6.73
- Предыдущее закрытие
- 6.48
- Open
- 6.46
- Bid
- 6.23
- Ask
- 6.53
- Low
- 6.07
- High
- 6.48
- Объем
- 8.322 K
- Дневное изменение
- -3.86%
- Месячное изменение
- -4.01%
- 6-месячное изменение
- 59.34%
- Годовое изменение
- 54.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.