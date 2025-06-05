KurseKategorien
Währungen / EXK
Zurück zum Aktien

EXK: Endeavour Silver Corporation (Canada)

6.19 USD 0.34 (5.21%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EXK hat sich für heute um -5.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.09 bis zu einem Hoch von 6.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Endeavour Silver Corporation (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EXK News

Tagesspanne
6.09 6.47
Jahresspanne
2.96 6.73
Vorheriger Schlusskurs
6.53
Eröffnung
6.45
Bid
6.19
Ask
6.49
Tief
6.09
Hoch
6.47
Volumen
9.597 K
Tagesänderung
-5.21%
Monatsänderung
-4.62%
6-Monatsänderung
58.31%
Jahresänderung
53.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K