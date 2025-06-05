Währungen / EXK
EXK: Endeavour Silver Corporation (Canada)
6.19 USD 0.34 (5.21%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EXK hat sich für heute um -5.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.09 bis zu einem Hoch von 6.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Endeavour Silver Corporation (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXK News
- Endeavour Silver Corp. (EDR:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSX:EDR:CA)
- Endeavour Silver’s Terronera And Kolpa Projects Could Double Output
- Endeavour Silver: A New Era Is Beginning, Just Not There Yet (NYSE:EXK)
- EXK Hits 52-Week High: What's Aiding the Stock's Performance?
- Endeavour Silver stock hits 52-week high at 6.04 USD
- Earnings call transcript: Endeavour Silver’s Q2 2025 results miss forecasts
- Earnings call transcript: Endeavour Silver Q2 2025 results miss forecasts
- Avino Silver Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Shares Rise 1%
- First Majestic Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Surge Y/Y
- Endeavour Silver Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase 46% Y/Y
- Endeavour Silver Corp. (EXK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Should PAAS Stock be a Part of Your Portfolio Post Solid Q2 Results?
- CoreWeave, CAVA Group, Journey Medical And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cava Group (NYSE:CAVA), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Endeavour Silver (EXK) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Can B2Gold's Fekola Expansion Fuel Long-Term Growth in Mali?
- Avino Silver Q2 Silver-Equivalent Production Increases 5% Y/Y
- Top 10 Silver Miners (Producers)
- Buenaventura Reports Q2 Production Results & Updated Mine Outlook
- Endeavour Silver Corp stock hits 52-week high at 5.67 USD
- Endeavour Silver stock holds Outperform rating at Raymond James on production results
- Gold Mining Stocks: Winners And Losers At The Start Of H2 2025
- Endeavour Silver: Approaching Its Free Cash Flow Inflection Point (NYSE:EXK)
- EXK, AG, HL: Silver Stocks Surge as the Metal’s Price Hits 13-Year High - TipRanks.com
Tagesspanne
6.09 6.47
Jahresspanne
2.96 6.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.53
- Eröffnung
- 6.45
- Bid
- 6.19
- Ask
- 6.49
- Tief
- 6.09
- Hoch
- 6.47
- Volumen
- 9.597 K
- Tagesänderung
- -5.21%
- Monatsänderung
- -4.62%
- 6-Monatsänderung
- 58.31%
- Jahresänderung
- 53.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K