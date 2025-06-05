Moedas / EXK
EXK: Endeavour Silver Corporation (Canada)
6.12 USD 0.41 (6.28%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EXK para hoje mudou para -6.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.10 e o mais alto foi 6.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Endeavour Silver Corporation (Canada). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6.10 6.47
Faixa anual
2.96 6.73
- Fechamento anterior
- 6.53
- Open
- 6.45
- Bid
- 6.12
- Ask
- 6.42
- Low
- 6.10
- High
- 6.47
- Volume
- 2.773 K
- Mudança diária
- -6.28%
- Mudança mensal
- -5.70%
- Mudança de 6 meses
- 56.52%
- Mudança anual
- 51.86%
