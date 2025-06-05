通貨 / EXK
EXK: Endeavour Silver Corporation (Canada)
6.19 USD 0.34 (5.21%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EXKの今日の為替レートは、-5.21%変化しました。日中、通貨は1あたり6.09の安値と6.47の高値で取引されました。
Endeavour Silver Corporation (Canada)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
6.09 6.47
1年のレンジ
2.96 6.73
- 以前の終値
- 6.53
- 始値
- 6.45
- 買値
- 6.19
- 買値
- 6.49
- 安値
- 6.09
- 高値
- 6.47
- 出来高
- 9.598 K
- 1日の変化
- -5.21%
- 1ヶ月の変化
- -4.62%
- 6ヶ月の変化
- 58.31%
- 1年の変化
- 53.60%
