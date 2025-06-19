FiyatlarBölümler
Dövizler / EXK
Geri dön - Hisse senetleri

EXK: Endeavour Silver Corporation (Canada)

6.75 USD 0.56 (9.05%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EXK fiyatı bugün 9.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.16 ve Yüksek fiyatı olarak 6.77 aralığında işlem gördü.

Endeavour Silver Corporation (Canada) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EXK haberleri

Günlük aralık
6.16 6.77
Yıllık aralık
2.96 6.77
Önceki kapanış
6.19
Açılış
6.18
Satış
6.75
Alış
7.05
Düşük
6.16
Yüksek
6.77
Hacim
10.256 K
Günlük değişim
9.05%
Aylık değişim
4.01%
6 aylık değişim
72.63%
Yıllık değişim
67.49%
21 Eylül, Pazar