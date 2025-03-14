Divisas / EVO
EVO: Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of
3.64 USD 0.05 (1.36%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EVO de hoy ha cambiado un -1.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.62, mientras que el máximo ha alcanzado 3.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
3.62 3.71
Rango anual
2.85 5.65
- Cierres anteriores
- 3.69
- Open
- 3.69
- Bid
- 3.64
- Ask
- 3.94
- Low
- 3.62
- High
- 3.71
- Volumen
- 38
- Cambio diario
- -1.36%
- Cambio mensual
- 4.90%
- Cambio a 6 meses
- 8.33%
- Cambio anual
- 2.25%
