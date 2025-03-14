KurseKategorien
Währungen / EVO
Zurück zum Aktien

EVO: Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of

3.70 USD 0.03 (0.80%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EVO hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.70 bis zu einem Hoch von 3.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EVO News

Tagesspanne
3.70 3.70
Jahresspanne
2.85 5.65
Vorheriger Schlusskurs
3.73
Eröffnung
3.70
Bid
3.70
Ask
4.00
Tief
3.70
Hoch
3.70
Volumen
6
Tagesänderung
-0.80%
Monatsänderung
6.63%
6-Monatsänderung
10.12%
Jahresänderung
3.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K