EVO: Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of
3.70 USD 0.03 (0.80%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVO hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.70 bis zu einem Hoch von 3.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.70 3.70
Jahresspanne
2.85 5.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.73
- Eröffnung
- 3.70
- Bid
- 3.70
- Ask
- 4.00
- Tief
- 3.70
- Hoch
- 3.70
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.80%
- Monatsänderung
- 6.63%
- 6-Monatsänderung
- 10.12%
- Jahresänderung
- 3.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K