EVO: Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of
3.64 USD 0.09 (2.41%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EVO ha avuto una variazione del -2.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.57 e ad un massimo di 3.74.
Segui le dinamiche di Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.57 3.74
Intervallo Annuale
2.85 5.65
- Chiusura Precedente
- 3.73
- Apertura
- 3.70
- Bid
- 3.64
- Ask
- 3.94
- Minimo
- 3.57
- Massimo
- 3.74
- Volume
- 153
- Variazione giornaliera
- -2.41%
- Variazione Mensile
- 4.90%
- Variazione Semestrale
- 8.33%
- Variazione Annuale
- 2.25%
20 settembre, sabato