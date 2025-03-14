QuotazioniSezioni
EVO
EVO: Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of

3.64 USD 0.09 (2.41%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EVO ha avuto una variazione del -2.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.57 e ad un massimo di 3.74.

Segui le dinamiche di Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.57 3.74
Intervallo Annuale
2.85 5.65
Chiusura Precedente
3.73
Apertura
3.70
Bid
3.64
Ask
3.94
Minimo
3.57
Massimo
3.74
Volume
153
Variazione giornaliera
-2.41%
Variazione Mensile
4.90%
Variazione Semestrale
8.33%
Variazione Annuale
2.25%
