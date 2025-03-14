통화 / EVO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EVO: Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of
3.64 USD 0.09 (2.41%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EVO 환율이 오늘 -2.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.57이고 고가는 3.74이었습니다.
Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVO News
- Evotec SE ADR earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Evotec stock price target lowered to $7 at H.C. Wainwright on soft revenue
- Evotec SE (EVO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evotec SE 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVO)
- Evotec and Sandoz plan potential sale of Toulouse biologics site
- Evotec: Recovery Seems To Be Beginning (NASDAQ:EVO)
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Evotec, Webull And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), Webull (NASDAQ:BULL)
- Evotec stock tumbles after slashing 2025 revenue guidance
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Evotec's Collaboration Sparks Hope For Acute Kidney Injury Breakthroughs - Evotec (NASDAQ:EVO)
- Halozyme Therapeutics: The Waters Become Muddled (NASDAQ:HALO)
- AbCellera Biologics: The Dilemma Of A Promising Pipeline Alongside Cash Burn (ABCL)
- DHT Holdings Posts Weak Sales, Joins Compass Diversified, Okta And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cytek Biosciences (NASDAQ:CTKB), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
- Evotec SE (EVO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- uniQure, Hertz Global, Eli Lilly And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Evotec SE 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVO)
- Halozyme Therapeutics: Steady Growth In A Challenged Market (NASDAQ:HALO)
일일 변동 비율
3.57 3.74
년간 변동
2.85 5.65
- 이전 종가
- 3.73
- 시가
- 3.70
- Bid
- 3.64
- Ask
- 3.94
- 저가
- 3.57
- 고가
- 3.74
- 볼륨
- 153
- 일일 변동
- -2.41%
- 월 변동
- 4.90%
- 6개월 변동
- 8.33%
- 년간 변동율
- 2.25%
20 9월, 토요일