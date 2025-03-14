Валюты / EVO
EVO: Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of
3.69 USD 0.19 (5.43%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVO за сегодня изменился на 5.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.61, а максимальная — 3.70.
Следите за динамикой Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EVO
- Evotec SE ADR earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Evotec stock price target lowered to $7 at H.C. Wainwright on soft revenue
- Evotec SE (EVO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evotec SE 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVO)
- Evotec and Sandoz plan potential sale of Toulouse biologics site
- Evotec: Recovery Seems To Be Beginning (NASDAQ:EVO)
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Evotec, Webull And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), Webull (NASDAQ:BULL)
- Evotec stock tumbles after slashing 2025 revenue guidance
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Evotec's Collaboration Sparks Hope For Acute Kidney Injury Breakthroughs - Evotec (NASDAQ:EVO)
- Halozyme Therapeutics: The Waters Become Muddled (NASDAQ:HALO)
- AbCellera Biologics: The Dilemma Of A Promising Pipeline Alongside Cash Burn (ABCL)
- DHT Holdings Posts Weak Sales, Joins Compass Diversified, Okta And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cytek Biosciences (NASDAQ:CTKB), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
- Evotec SE (EVO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- uniQure, Hertz Global, Eli Lilly And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Evotec SE 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVO)
- Halozyme Therapeutics: Steady Growth In A Challenged Market (NASDAQ:HALO)
Дневной диапазон
3.61 3.70
Годовой диапазон
2.85 5.65
- Предыдущее закрытие
- 3.50
- Open
- 3.65
- Bid
- 3.69
- Ask
- 3.99
- Low
- 3.61
- High
- 3.70
- Объем
- 82
- Дневное изменение
- 5.43%
- Месячное изменение
- 6.34%
- 6-месячное изменение
- 9.82%
- Годовое изменение
- 3.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.