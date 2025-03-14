КотировкиРазделы
EVO
EVO: Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of

3.69 USD 0.19 (5.43%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EVO за сегодня изменился на 5.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.61, а максимальная — 3.70.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
3.61 3.70
Годовой диапазон
2.85 5.65
Предыдущее закрытие
3.50
Open
3.65
Bid
3.69
Ask
3.99
Low
3.61
High
3.70
Объем
82
Дневное изменение
5.43%
Месячное изменение
6.34%
6-месячное изменение
9.82%
Годовое изменение
3.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.