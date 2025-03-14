货币 / EVO
EVO: Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of
3.69 USD 0.19 (5.43%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EVO汇率已更改5.43%。当日，交易品种以低点3.61和高点3.70进行交易。
关注Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EVO新闻
- Evotec SE ADR earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Evotec stock price target lowered to $7 at H.C. Wainwright on soft revenue
- Evotec SE (EVO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evotec SE 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVO)
- Evotec and Sandoz plan potential sale of Toulouse biologics site
- Evotec: Recovery Seems To Be Beginning (NASDAQ:EVO)
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Evotec, Webull And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), Webull (NASDAQ:BULL)
- Evotec stock tumbles after slashing 2025 revenue guidance
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Evotec's Collaboration Sparks Hope For Acute Kidney Injury Breakthroughs - Evotec (NASDAQ:EVO)
- Halozyme Therapeutics: The Waters Become Muddled (NASDAQ:HALO)
- AbCellera Biologics: The Dilemma Of A Promising Pipeline Alongside Cash Burn (ABCL)
- DHT Holdings Posts Weak Sales, Joins Compass Diversified, Okta And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cytek Biosciences (NASDAQ:CTKB), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
- Evotec SE (EVO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- uniQure, Hertz Global, Eli Lilly And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Evotec SE 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVO)
- Halozyme Therapeutics: Steady Growth In A Challenged Market (NASDAQ:HALO)
日范围
3.61 3.70
年范围
2.85 5.65
- 前一天收盘价
- 3.50
- 开盘价
- 3.65
- 卖价
- 3.69
- 买价
- 3.99
- 最低价
- 3.61
- 最高价
- 3.70
- 交易量
- 82
- 日变化
- 5.43%
- 月变化
- 6.34%
- 6个月变化
- 9.82%
- 年变化
- 3.65%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值