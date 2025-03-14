Currencies / EVO
EVO: Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of
3.69 USD 0.19 (5.43%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
EVO exchange rate has changed by 5.43% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 3.61 and at a high of 3.70.
Follow Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
EVO News
- Evotec SE ADR earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Evotec stock price target lowered to $7 at H.C. Wainwright on soft revenue
- Evotec SE (EVO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evotec SE 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVO)
- Evotec and Sandoz plan potential sale of Toulouse biologics site
- Evotec: Recovery Seems To Be Beginning (NASDAQ:EVO)
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Evotec, Webull And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), Webull (NASDAQ:BULL)
- Evotec stock tumbles after slashing 2025 revenue guidance
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Evotec's Collaboration Sparks Hope For Acute Kidney Injury Breakthroughs - Evotec (NASDAQ:EVO)
- Halozyme Therapeutics: The Waters Become Muddled (NASDAQ:HALO)
- AbCellera Biologics: The Dilemma Of A Promising Pipeline Alongside Cash Burn (ABCL)
- DHT Holdings Posts Weak Sales, Joins Compass Diversified, Okta And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cytek Biosciences (NASDAQ:CTKB), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
- Evotec SE (EVO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- uniQure, Hertz Global, Eli Lilly And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Evotec SE 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVO)
- Halozyme Therapeutics: Steady Growth In A Challenged Market (NASDAQ:HALO)
Daily Range
3.61 3.70
Year Range
2.85 5.65
- Previous Close
- 3.50
- Open
- 3.65
- Bid
- 3.69
- Ask
- 3.99
- Low
- 3.61
- High
- 3.70
- Volume
- 82
- Daily Change
- 5.43%
- Month Change
- 6.34%
- 6 Months Change
- 9.82%
- Year Change
- 3.65%
