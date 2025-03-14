Moedas / EVO
EVO: Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of
3.73 USD 0.09 (2.47%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EVO para hoje mudou para 2.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.70 e o mais alto foi 3.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVO Notícias
- Evotec SE ADR earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Evotec stock price target lowered to $7 at H.C. Wainwright on soft revenue
- Evotec SE (EVO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evotec SE 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVO)
- Evotec and Sandoz plan potential sale of Toulouse biologics site
- Evotec: Recovery Seems To Be Beginning (NASDAQ:EVO)
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Evotec, Webull And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), Webull (NASDAQ:BULL)
- Evotec stock tumbles after slashing 2025 revenue guidance
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Evotec's Collaboration Sparks Hope For Acute Kidney Injury Breakthroughs - Evotec (NASDAQ:EVO)
- Halozyme Therapeutics: The Waters Become Muddled (NASDAQ:HALO)
- AbCellera Biologics: The Dilemma Of A Promising Pipeline Alongside Cash Burn (ABCL)
- DHT Holdings Posts Weak Sales, Joins Compass Diversified, Okta And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cytek Biosciences (NASDAQ:CTKB), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
- Evotec SE (EVO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- uniQure, Hertz Global, Eli Lilly And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Evotec SE 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVO)
- Halozyme Therapeutics: Steady Growth In A Challenged Market (NASDAQ:HALO)
Faixa diária
3.70 3.74
Faixa anual
2.85 5.65
- Fechamento anterior
- 3.64
- Open
- 3.73
- Bid
- 3.73
- Ask
- 4.03
- Low
- 3.70
- High
- 3.74
- Volume
- 14
- Mudança diária
- 2.47%
- Mudança mensal
- 7.49%
- Mudança de 6 meses
- 11.01%
- Mudança anual
- 4.78%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh