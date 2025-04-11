Divisas / EM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EM: Smart Share Global Limited - American Depositary Shares
1.35 USD 0.01 (0.74%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EM de hoy ha cambiado un -0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.32, mientras que el máximo ha alcanzado 1.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Smart Share Global Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EM News
- Columbia Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:EEMAX)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Hillhouse makes competing bid for Energy Monster at $1.77 per ADS
- Martin Currie Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (undefined:MCEIX)
- Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSIHX)
- This Verve Therapeutics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Smart Share Global (NASDAQ:EM), Verve Therapeutics (NASDAQ:VERV)
- Citi downgrades Smart Share Global stock to neutral on buyout offer
- Smart Share Global validates InvestingPro’s undervalued call with 67% return
- Heartland Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (HRMDX)
Rango diario
1.32 1.35
Rango anual
0.64 1.39
- Cierres anteriores
- 1.36
- Open
- 1.34
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Low
- 1.32
- High
- 1.35
- Volumen
- 108
- Cambio diario
- -0.74%
- Cambio mensual
- 2.27%
- Cambio a 6 meses
- 20.54%
- Cambio anual
- 84.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B