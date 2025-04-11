QuotazioniSezioni
EM: Smart Share Global Limited - American Depositary Shares

1.35 USD 0.01 (0.74%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EM ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.34 e ad un massimo di 1.36.

Segui le dinamiche di Smart Share Global Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.34 1.36
Intervallo Annuale
0.64 1.39
Chiusura Precedente
1.36
Apertura
1.35
Bid
1.35
Ask
1.65
Minimo
1.34
Massimo
1.36
Volume
173
Variazione giornaliera
-0.74%
Variazione Mensile
2.27%
Variazione Semestrale
20.54%
Variazione Annuale
84.93%
20 settembre, sabato