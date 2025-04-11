Valute / EM
EM: Smart Share Global Limited - American Depositary Shares
1.35 USD 0.01 (0.74%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EM ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.34 e ad un massimo di 1.36.
Segui le dinamiche di Smart Share Global Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EM News
Intervallo Giornaliero
1.34 1.36
Intervallo Annuale
0.64 1.39
- Chiusura Precedente
- 1.36
- Apertura
- 1.35
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Minimo
- 1.34
- Massimo
- 1.36
- Volume
- 173
- Variazione giornaliera
- -0.74%
- Variazione Mensile
- 2.27%
- Variazione Semestrale
- 20.54%
- Variazione Annuale
- 84.93%
20 settembre, sabato