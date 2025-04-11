货币 / EM
EM: Smart Share Global Limited - American Depositary Shares
1.34 USD 0.02 (1.47%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EM汇率已更改-1.47%。当日，交易品种以低点1.32和高点1.35进行交易。
关注Smart Share Global Limited - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EM新闻
日范围
1.32 1.35
年范围
0.64 1.39
- 前一天收盘价
- 1.36
- 开盘价
- 1.33
- 卖价
- 1.34
- 买价
- 1.64
- 最低价
- 1.32
- 最高价
- 1.35
- 交易量
- 52
- 日变化
- -1.47%
- 月变化
- 1.52%
- 6个月变化
- 19.64%
- 年变化
- 83.56%
