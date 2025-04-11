Currencies / EM
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
EM: Smart Share Global Limited - American Depositary Shares
1.36 USD 0.01 (0.74%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
EM exchange rate has changed by 0.74% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.34 and at a high of 1.36.
Follow Smart Share Global Limited - American Depositary Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EM News
- Columbia Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:EEMAX)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Hillhouse makes competing bid for Energy Monster at $1.77 per ADS
- Martin Currie Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (undefined:MCEIX)
- Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSIHX)
- This Verve Therapeutics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Smart Share Global (NASDAQ:EM), Verve Therapeutics (NASDAQ:VERV)
- Citi downgrades Smart Share Global stock to neutral on buyout offer
- Smart Share Global validates InvestingPro’s undervalued call with 67% return
- Heartland Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (HRMDX)
Daily Range
1.34 1.36
Year Range
0.64 1.39
- Previous Close
- 1.35
- Open
- 1.34
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Low
- 1.34
- High
- 1.36
- Volume
- 61
- Daily Change
- 0.74%
- Month Change
- 3.03%
- 6 Months Change
- 21.43%
- Year Change
- 86.30%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%