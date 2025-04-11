QuotesSections
Currencies / EM
EM: Smart Share Global Limited - American Depositary Shares

1.36 USD 0.01 (0.74%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

EM exchange rate has changed by 0.74% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.34 and at a high of 1.36.

EM News

Daily Range
1.34 1.36
Year Range
0.64 1.39
Previous Close
1.35
Open
1.34
Bid
1.36
Ask
1.66
Low
1.34
High
1.36
Volume
61
Daily Change
0.74%
Month Change
3.03%
6 Months Change
21.43%
Year Change
86.30%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%