통화 / EM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EM: Smart Share Global Limited - American Depositary Shares
1.35 USD 0.01 (0.74%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EM 환율이 오늘 -0.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.34이고 고가는 1.36이었습니다.
Smart Share Global Limited - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EM News
- Columbia Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:EEMAX)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Hillhouse makes competing bid for Energy Monster at $1.77 per ADS
- Martin Currie Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (undefined:MCEIX)
- Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSIHX)
- This Verve Therapeutics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Smart Share Global (NASDAQ:EM), Verve Therapeutics (NASDAQ:VERV)
- Citi downgrades Smart Share Global stock to neutral on buyout offer
- Smart Share Global validates InvestingPro’s undervalued call with 67% return
- Heartland Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (HRMDX)
일일 변동 비율
1.34 1.36
년간 변동
0.64 1.39
- 이전 종가
- 1.36
- 시가
- 1.35
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- 저가
- 1.34
- 고가
- 1.36
- 볼륨
- 173
- 일일 변동
- -0.74%
- 월 변동
- 2.27%
- 6개월 변동
- 20.54%
- 년간 변동율
- 84.93%
20 9월, 토요일