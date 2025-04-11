Devises / EM
EM: Smart Share Global Limited - American Depositary Shares
1.35 USD 0.01 (0.74%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EM a changé de -0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.34 et à un maximum de 1.36.
Suivez la dynamique Smart Share Global Limited - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EM Nouvelles
- Columbia Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:EEMAX)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Hillhouse makes competing bid for Energy Monster at $1.77 per ADS
- Martin Currie Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (undefined:MCEIX)
- Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSIHX)
- This Verve Therapeutics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Smart Share Global (NASDAQ:EM), Verve Therapeutics (NASDAQ:VERV)
- Citi downgrades Smart Share Global stock to neutral on buyout offer
- Smart Share Global validates InvestingPro’s undervalued call with 67% return
- Heartland Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (HRMDX)
Range quotidien
1.34 1.36
Range Annuel
0.64 1.39
- Clôture Précédente
- 1.36
- Ouverture
- 1.35
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Plus Bas
- 1.34
- Plus Haut
- 1.36
- Volume
- 173
- Changement quotidien
- -0.74%
- Changement Mensuel
- 2.27%
- Changement à 6 Mois
- 20.54%
- Changement Annuel
- 84.93%
20 septembre, samedi