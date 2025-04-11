Währungen / EM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EM: Smart Share Global Limited - American Depositary Shares
1.36 USD 0.01 (0.74%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EM hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.34 bis zu einem Hoch von 1.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Smart Share Global Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EM News
- Columbia Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:EEMAX)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Hillhouse makes competing bid for Energy Monster at $1.77 per ADS
- Martin Currie Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (undefined:MCEIX)
- Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSIHX)
- This Verve Therapeutics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Smart Share Global (NASDAQ:EM), Verve Therapeutics (NASDAQ:VERV)
- Citi downgrades Smart Share Global stock to neutral on buyout offer
- Smart Share Global validates InvestingPro’s undervalued call with 67% return
- Heartland Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (HRMDX)
Tagesspanne
1.34 1.36
Jahresspanne
0.64 1.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.35
- Eröffnung
- 1.34
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Tief
- 1.34
- Hoch
- 1.36
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- 0.74%
- Monatsänderung
- 3.03%
- 6-Monatsänderung
- 21.43%
- Jahresänderung
- 86.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K