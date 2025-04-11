Dövizler / EM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EM: Smart Share Global Limited - American Depositary Shares
1.35 USD 0.01 (0.74%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EM fiyatı bugün -0.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.34 ve Yüksek fiyatı olarak 1.36 aralığında işlem gördü.
Smart Share Global Limited - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EM haberleri
- Columbia Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:EEMAX)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Hillhouse makes competing bid for Energy Monster at $1.77 per ADS
- Martin Currie Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (undefined:MCEIX)
- Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSIHX)
- This Verve Therapeutics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Smart Share Global (NASDAQ:EM), Verve Therapeutics (NASDAQ:VERV)
- Citi downgrades Smart Share Global stock to neutral on buyout offer
- Smart Share Global validates InvestingPro’s undervalued call with 67% return
- Heartland Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (HRMDX)
Günlük aralık
1.34 1.36
Yıllık aralık
0.64 1.39
- Önceki kapanış
- 1.36
- Açılış
- 1.35
- Satış
- 1.35
- Alış
- 1.65
- Düşük
- 1.34
- Yüksek
- 1.36
- Hacim
- 173
- Günlük değişim
- -0.74%
- Aylık değişim
- 2.27%
- 6 aylık değişim
- 20.54%
- Yıllık değişim
- 84.93%
21 Eylül, Pazar