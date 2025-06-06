Divisas / DTCK
DTCK: Davis Commodities Limited
0.92 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DTCK de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.90, mientras que el máximo ha alcanzado 0.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Davis Commodities Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTCK News
- Davis Commodities evaluates stablecoin settlements, CFD infrastructure
- Davis Commodities stock rises on Bitcoin reserve and tokenization strategy review
- Davis Commodities evaluates stablecoin licensing amid new US regulations
- Davis Commodities reviews bitcoin reserve model and ESG tokenization plans
- Davis Commodities Explores Tokenized Agricultural Trade as U.S. Stablecoin Framework Advances
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Davis Commodities targets $100 million growth in Asian sugar trade
- Davis Commodities Limited Announces Results of Extraordinary General Meeting
- Davis Commodities to expand operations across three continents
- # Davis Commodities to invest $30 million in blockchain and Bitcoin
- Davis Commodities Launches Digital Treasury Strategy and Blockchain-Powered Agricultural Tokenization Platform
- # Davis Commodities to invest $30 million in Bitcoin reserves, RWA tokenization
- Davis Commodities Limited Announces Extraordinary General Meeting to Consider Key Proposals
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- Crude Oil Gains 2%; ABM Industries Shares Plunge After Q2 Results - ABM Indus (NYSE:ABM), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Dow Jumps Over 500 Points; Nonfarm Payrolls Top Estimates - Davis Commodities (NASDAQ:DTCK), EPWK Holdings (NASDAQ:EPWK)
- Davis Commodities Plans to Establish Bitcoin Reserves to Strengthen Asset Allocation
Rango diario
0.90 0.94
Rango anual
0.39 1.50
- Cierres anteriores
- 0.92
- Open
- 0.91
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- Low
- 0.90
- High
- 0.94
- Volumen
- 50
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 27.78%
- Cambio a 6 meses
- 4.55%
- Cambio anual
- -12.38%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B