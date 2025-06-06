Valute / DTCK
DTCK: Davis Commodities Limited
0.86 USD 0.06 (6.52%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DTCK ha avuto una variazione del -6.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.86 e ad un massimo di 0.90.
Segui le dinamiche di Davis Commodities Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- Davis Commodities evaluates stablecoin settlements, CFD infrastructure
- Davis Commodities stock rises on Bitcoin reserve and tokenization strategy review
- Davis Commodities evaluates stablecoin licensing amid new US regulations
- Davis Commodities reviews bitcoin reserve model and ESG tokenization plans
- Davis Commodities Explores Tokenized Agricultural Trade as U.S. Stablecoin Framework Advances
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Davis Commodities targets $100 million growth in Asian sugar trade
- Davis Commodities Limited Announces Results of Extraordinary General Meeting
- Davis Commodities to expand operations across three continents
- # Davis Commodities to invest $30 million in blockchain and Bitcoin
- Davis Commodities Launches Digital Treasury Strategy and Blockchain-Powered Agricultural Tokenization Platform
- # Davis Commodities to invest $30 million in Bitcoin reserves, RWA tokenization
- Davis Commodities Limited Announces Extraordinary General Meeting to Consider Key Proposals
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- Crude Oil Gains 2%; ABM Industries Shares Plunge After Q2 Results - ABM Indus (NYSE:ABM), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Dow Jumps Over 500 Points; Nonfarm Payrolls Top Estimates - Davis Commodities (NASDAQ:DTCK), EPWK Holdings (NASDAQ:EPWK)
- Davis Commodities Plans to Establish Bitcoin Reserves to Strengthen Asset Allocation
Intervallo Giornaliero
0.86 0.90
Intervallo Annuale
0.39 1.50
- Chiusura Precedente
- 0.92
- Apertura
- 0.87
- Bid
- 0.86
- Ask
- 1.16
- Minimo
- 0.86
- Massimo
- 0.90
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- -6.52%
- Variazione Mensile
- 19.44%
- Variazione Semestrale
- -2.27%
- Variazione Annuale
- -18.10%
21 settembre, domenica