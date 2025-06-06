QuotazioniSezioni
Valute / DTCK
Tornare a Azioni

DTCK: Davis Commodities Limited

0.86 USD 0.06 (6.52%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DTCK ha avuto una variazione del -6.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.86 e ad un massimo di 0.90.

Segui le dinamiche di Davis Commodities Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DTCK News

Intervallo Giornaliero
0.86 0.90
Intervallo Annuale
0.39 1.50
Chiusura Precedente
0.92
Apertura
0.87
Bid
0.86
Ask
1.16
Minimo
0.86
Massimo
0.90
Volume
64
Variazione giornaliera
-6.52%
Variazione Mensile
19.44%
Variazione Semestrale
-2.27%
Variazione Annuale
-18.10%
21 settembre, domenica