Moedas / DTCK
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DTCK: Davis Commodities Limited
0.92 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DTCK para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.87 e o mais alto foi 0.92.
Veja a dinâmica do par de moedas Davis Commodities Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTCK Notícias
- Davis Commodities evaluates stablecoin settlements, CFD infrastructure
- Davis Commodities stock rises on Bitcoin reserve and tokenization strategy review
- Davis Commodities evaluates stablecoin licensing amid new US regulations
- Davis Commodities reviews bitcoin reserve model and ESG tokenization plans
- Davis Commodities Explores Tokenized Agricultural Trade as U.S. Stablecoin Framework Advances
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Davis Commodities targets $100 million growth in Asian sugar trade
- Davis Commodities Limited Announces Results of Extraordinary General Meeting
- Davis Commodities to expand operations across three continents
- # Davis Commodities to invest $30 million in blockchain and Bitcoin
- Davis Commodities Launches Digital Treasury Strategy and Blockchain-Powered Agricultural Tokenization Platform
- # Davis Commodities to invest $30 million in Bitcoin reserves, RWA tokenization
- Davis Commodities Limited Announces Extraordinary General Meeting to Consider Key Proposals
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- Crude Oil Gains 2%; ABM Industries Shares Plunge After Q2 Results - ABM Indus (NYSE:ABM), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Dow Jumps Over 500 Points; Nonfarm Payrolls Top Estimates - Davis Commodities (NASDAQ:DTCK), EPWK Holdings (NASDAQ:EPWK)
- Davis Commodities Plans to Establish Bitcoin Reserves to Strengthen Asset Allocation
Faixa diária
0.87 0.92
Faixa anual
0.39 1.50
- Fechamento anterior
- 0.92
- Open
- 0.90
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- Low
- 0.87
- High
- 0.92
- Volume
- 27
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 27.78%
- Mudança de 6 meses
- 4.55%
- Mudança anual
- -12.38%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh