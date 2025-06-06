Валюты / DTCK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DTCK: Davis Commodities Limited
0.92 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DTCK за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.88, а максимальная — 0.92.
Следите за динамикой Davis Commodities Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DTCK
- Davis Commodities evaluates stablecoin settlements, CFD infrastructure
- Davis Commodities stock rises on Bitcoin reserve and tokenization strategy review
- Davis Commodities evaluates stablecoin licensing amid new US regulations
- Davis Commodities reviews bitcoin reserve model and ESG tokenization plans
- Davis Commodities Explores Tokenized Agricultural Trade as U.S. Stablecoin Framework Advances
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Davis Commodities targets $100 million growth in Asian sugar trade
- Davis Commodities Limited Announces Results of Extraordinary General Meeting
- Davis Commodities to expand operations across three continents
- # Davis Commodities to invest $30 million in blockchain and Bitcoin
- Davis Commodities Launches Digital Treasury Strategy and Blockchain-Powered Agricultural Tokenization Platform
- # Davis Commodities to invest $30 million in Bitcoin reserves, RWA tokenization
- Davis Commodities Limited Announces Extraordinary General Meeting to Consider Key Proposals
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- Crude Oil Gains 2%; ABM Industries Shares Plunge After Q2 Results - ABM Indus (NYSE:ABM), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Dow Jumps Over 500 Points; Nonfarm Payrolls Top Estimates - Davis Commodities (NASDAQ:DTCK), EPWK Holdings (NASDAQ:EPWK)
- Davis Commodities Plans to Establish Bitcoin Reserves to Strengthen Asset Allocation
Дневной диапазон
0.88 0.92
Годовой диапазон
0.39 1.50
- Предыдущее закрытие
- 0.92
- Open
- 0.92
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- Low
- 0.88
- High
- 0.92
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 27.78%
- 6-месячное изменение
- 4.55%
- Годовое изменение
- -12.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.