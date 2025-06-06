Dövizler / DTCK
DTCK: Davis Commodities Limited
0.86 USD 0.06 (6.52%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DTCK fiyatı bugün -6.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.86 ve Yüksek fiyatı olarak 0.90 aralığında işlem gördü.
Davis Commodities Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DTCK haberleri
- Davis Commodities evaluates stablecoin settlements, CFD infrastructure
- Davis Commodities stock rises on Bitcoin reserve and tokenization strategy review
- Davis Commodities evaluates stablecoin licensing amid new US regulations
- Davis Commodities reviews bitcoin reserve model and ESG tokenization plans
- Davis Commodities Explores Tokenized Agricultural Trade as U.S. Stablecoin Framework Advances
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Davis Commodities targets $100 million growth in Asian sugar trade
- Davis Commodities Limited Announces Results of Extraordinary General Meeting
- Davis Commodities to expand operations across three continents
- # Davis Commodities to invest $30 million in blockchain and Bitcoin
- Davis Commodities Launches Digital Treasury Strategy and Blockchain-Powered Agricultural Tokenization Platform
- # Davis Commodities to invest $30 million in Bitcoin reserves, RWA tokenization
- Davis Commodities Limited Announces Extraordinary General Meeting to Consider Key Proposals
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- Crude Oil Gains 2%; ABM Industries Shares Plunge After Q2 Results - ABM Indus (NYSE:ABM), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Dow Jumps Over 500 Points; Nonfarm Payrolls Top Estimates - Davis Commodities (NASDAQ:DTCK), EPWK Holdings (NASDAQ:EPWK)
- Davis Commodities Plans to Establish Bitcoin Reserves to Strengthen Asset Allocation
Günlük aralık
0.86 0.90
Yıllık aralık
0.39 1.50
- Önceki kapanış
- 0.92
- Açılış
- 0.87
- Satış
- 0.86
- Alış
- 1.16
- Düşük
- 0.86
- Yüksek
- 0.90
- Hacim
- 64
- Günlük değişim
- -6.52%
- Aylık değişim
- 19.44%
- 6 aylık değişim
- -2.27%
- Yıllık değişim
- -18.10%
21 Eylül, Pazar