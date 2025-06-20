Divisas / CTO
CTO: CTO Realty Growth Inc
16.36 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CTO de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.32, mientras que el máximo ha alcanzado 16.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CTO Realty Growth Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
16.32 16.68
Rango anual
16.12 20.88
- Cierres anteriores
- 16.36
- Open
- 16.46
- Bid
- 16.36
- Ask
- 16.66
- Low
- 16.32
- High
- 16.68
- Volumen
- 444
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -4.83%
- Cambio a 6 meses
- -16.32%
- Cambio anual
- -14.21%
