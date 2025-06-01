Währungen / CTO
CTO: CTO Realty Growth Inc
16.42 USD 0.05 (0.30%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTO hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.42 bis zu einem Hoch von 16.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die CTO Realty Growth Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CTO News
Tagesspanne
16.42 16.52
Jahresspanne
16.12 20.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.47
- Eröffnung
- 16.52
- Bid
- 16.42
- Ask
- 16.72
- Tief
- 16.42
- Hoch
- 16.52
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.30%
- Monatsänderung
- -4.48%
- 6-Monatsänderung
- -16.01%
- Jahresänderung
- -13.90%
