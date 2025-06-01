KurseKategorien
CTO: CTO Realty Growth Inc

16.42 USD 0.05 (0.30%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CTO hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.42 bis zu einem Hoch von 16.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die CTO Realty Growth Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
16.42 16.52
Jahresspanne
16.12 20.88
Vorheriger Schlusskurs
16.47
Eröffnung
16.52
Bid
16.42
Ask
16.72
Tief
16.42
Hoch
16.52
Volumen
5
Tagesänderung
-0.30%
Monatsänderung
-4.48%
6-Monatsänderung
-16.01%
Jahresänderung
-13.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K