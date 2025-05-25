FiyatlarBölümler
Dövizler / CTO
Geri dön - Hisse senetleri

CTO: CTO Realty Growth Inc

16.32 USD 0.15 (0.91%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CTO fiyatı bugün -0.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.30 ve Yüksek fiyatı olarak 16.52 aralığında işlem gördü.

CTO Realty Growth Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CTO haberleri

Günlük aralık
16.30 16.52
Yıllık aralık
16.12 20.88
Önceki kapanış
16.47
Açılış
16.52
Satış
16.32
Alış
16.62
Düşük
16.30
Yüksek
16.52
Hacim
428
Günlük değişim
-0.91%
Aylık değişim
-5.06%
6 aylık değişim
-16.52%
Yıllık değişim
-14.42%
21 Eylül, Pazar