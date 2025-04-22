Валюты / CTO
CTO: CTO Realty Growth Inc
16.36 USD 0.23 (1.39%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTO за сегодня изменился на -1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.34, а максимальная — 16.70.
Следите за динамикой CTO Realty Growth Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CTO
- Джон Албрайт, генеральный директор CTO Realty Growth, приобрел акции компании на $32 759
- Albright, CTO Realty Growth CEO, buys $32,759 in company stock
- CTO Realty: I'm Buying The Dip On This 9% Yield (NYSE:CTO)
- CTO Realty Growth Stock: The Market Is Missing The Turnaround (NYSE:CTO)
- Cto Realty SVP Greathouse buys $10,020 in stock
- Vorakoun Lisa buys $12446 in CTO Realty Growth shares
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- CTO Realty: Covered 9.3% Dividend Yield And Short-Term Price Dislocation Make This A Buy
- CTO Realty Q2 Revenue Jumps 31%
- CTO Realty Growth, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CTO)
- CTO Realty Growth, Inc. (CTO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CTO Realty Growth Q2 2025 slides: 22% leasing spreads drive portfolio growth
- CTO Realty Growth earnings missed by $0.74, revenue topped estimates
- CTO Realty (CTO) Q2 FFO Lag Estimates
- The Bulls Are Back
- Thursday’s Insider Moves: Big Buys at NewAmsterdam Pharma, CME Group
- Top analysts say investors are suckers for bad dividend stocks
- CTO Realty Growth stock falls after Wolfpack Research short report
- The 8% And 12% Yield Dream Team - Two Income Titans For Retirement
- The Retirement Pyramid: The Near-Perfect Blueprint For Maximum Income And Minimum Stress
- Red Alert: Beware False Dividend Stocks
- Tariffs On, Tariffs Off
- 8%+ Yielding Cash Cows To Make Money While You Sleep
- Sell These 3 REITs Before The Dividend Axe Falls
Дневной диапазон
16.34 16.70
Годовой диапазон
16.12 20.88
- Предыдущее закрытие
- 16.59
- Open
- 16.68
- Bid
- 16.36
- Ask
- 16.66
- Low
- 16.34
- High
- 16.70
- Объем
- 457
- Дневное изменение
- -1.39%
- Месячное изменение
- -4.83%
- 6-месячное изменение
- -16.32%
- Годовое изменение
- -14.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.