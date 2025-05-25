QuotazioniSezioni
CTO
CTO: CTO Realty Growth Inc

16.32 USD 0.15 (0.91%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CTO ha avuto una variazione del -0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.30 e ad un massimo di 16.52.

Segui le dinamiche di CTO Realty Growth Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.30 16.52
Intervallo Annuale
16.12 20.88
Chiusura Precedente
16.47
Apertura
16.52
Bid
16.32
Ask
16.62
Minimo
16.30
Massimo
16.52
Volume
428
Variazione giornaliera
-0.91%
Variazione Mensile
-5.06%
Variazione Semestrale
-16.52%
Variazione Annuale
-14.42%
20 settembre, sabato