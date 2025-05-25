通貨 / CTO
CTO: CTO Realty Growth Inc
16.47 USD 0.11 (0.67%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CTOの今日の為替レートは、0.67%変化しました。日中、通貨は1あたり16.35の安値と16.51の高値で取引されました。
CTO Realty Growth Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
16.35 16.51
1年のレンジ
16.12 20.88
- 以前の終値
- 16.36
- 始値
- 16.40
- 買値
- 16.47
- 買値
- 16.77
- 安値
- 16.35
- 高値
- 16.51
- 出来高
- 285
- 1日の変化
- 0.67%
- 1ヶ月の変化
- -4.19%
- 6ヶ月の変化
- -15.75%
- 1年の変化
- -13.63%
