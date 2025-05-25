クォートセクション
通貨 / CTO
CTO: CTO Realty Growth Inc

16.47 USD 0.11 (0.67%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CTOの今日の為替レートは、0.67%変化しました。日中、通貨は1あたり16.35の安値と16.51の高値で取引されました。

CTO Realty Growth Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.35 16.51
1年のレンジ
16.12 20.88
以前の終値
16.36
始値
16.40
買値
16.47
買値
16.77
安値
16.35
高値
16.51
出来高
285
1日の変化
0.67%
1ヶ月の変化
-4.19%
6ヶ月の変化
-15.75%
1年の変化
-13.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K