CotizacionesSecciones
Divisas / CPHC
Volver a Acciones

CPHC: Canterbury Park Holding Corporation

16.79 USD 0.17 (1.02%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CPHC de hoy ha cambiado un 1.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.72, mientras que el máximo ha alcanzado 17.02.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Canterbury Park Holding Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CPHC News

Rango diario
16.72 17.02
Rango anual
16.15 22.93
Cierres anteriores
16.62
Open
16.72
Bid
16.79
Ask
17.09
Low
16.72
High
17.02
Volumen
5
Cambio diario
1.02%
Cambio mensual
1.76%
Cambio a 6 meses
-8.40%
Cambio anual
-13.68%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B