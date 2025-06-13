QuotazioniSezioni
CPHC: Canterbury Park Holding Corporation

16.31 USD 0.35 (2.10%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CPHC ha avuto una variazione del -2.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.05 e ad un massimo di 16.33.

Segui le dinamiche di Canterbury Park Holding Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.05 16.33
Intervallo Annuale
16.05 22.93
Chiusura Precedente
16.66
Apertura
16.09
Bid
16.31
Ask
16.61
Minimo
16.05
Massimo
16.33
Volume
11
Variazione giornaliera
-2.10%
Variazione Mensile
-1.15%
Variazione Semestrale
-11.02%
Variazione Annuale
-16.14%
