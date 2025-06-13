Valute / CPHC
CPHC: Canterbury Park Holding Corporation
16.31 USD 0.35 (2.10%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CPHC ha avuto una variazione del -2.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.05 e ad un massimo di 16.33.
Segui le dinamiche di Canterbury Park Holding Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
16.05 16.33
Intervallo Annuale
16.05 22.93
- Chiusura Precedente
- 16.66
- Apertura
- 16.09
- Bid
- 16.31
- Ask
- 16.61
- Minimo
- 16.05
- Massimo
- 16.33
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -2.10%
- Variazione Mensile
- -1.15%
- Variazione Semestrale
- -11.02%
- Variazione Annuale
- -16.14%
21 settembre, domenica