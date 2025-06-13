FiyatlarBölümler
Dövizler / CPHC
CPHC: Canterbury Park Holding Corporation

16.31 USD 0.35 (2.10%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CPHC fiyatı bugün -2.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.05 ve Yüksek fiyatı olarak 16.33 aralığında işlem gördü.

Canterbury Park Holding Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

CPHC haberleri

Günlük aralık
16.05 16.33
Yıllık aralık
16.05 22.93
Önceki kapanış
16.66
Açılış
16.09
Satış
16.31
Alış
16.61
Düşük
16.05
Yüksek
16.33
Hacim
11
Günlük değişim
-2.10%
Aylık değişim
-1.15%
6 aylık değişim
-11.02%
Yıllık değişim
-16.14%
21 Eylül, Pazar