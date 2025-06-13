Валюты / CPHC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CPHC: Canterbury Park Holding Corporation
16.79 USD 0.17 (1.02%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPHC за сегодня изменился на 1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.72, а максимальная — 17.02.
Следите за динамикой Canterbury Park Holding Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
16.72 17.02
Годовой диапазон
16.15 22.93
- Предыдущее закрытие
- 16.62
- Open
- 16.72
- Bid
- 16.79
- Ask
- 17.09
- Low
- 16.72
- High
- 17.02
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 1.02%
- Месячное изменение
- 1.76%
- 6-месячное изменение
- -8.40%
- Годовое изменение
- -13.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.