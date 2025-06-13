Währungen / CPHC
CPHC: Canterbury Park Holding Corporation
16.66 USD 0.13 (0.77%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CPHC hat sich für heute um -0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.46 bis zu einem Hoch von 16.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Canterbury Park Holding Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.46 16.90
Jahresspanne
16.15 22.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.79
- Eröffnung
- 16.90
- Bid
- 16.66
- Ask
- 16.96
- Tief
- 16.46
- Hoch
- 16.90
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.77%
- Monatsänderung
- 0.97%
- 6-Monatsänderung
- -9.11%
- Jahresänderung
- -14.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K