Divisas / CNTY
CNTY: Century Casinos Inc
2.70 USD 0.03 (1.10%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CNTY de hoy ha cambiado un -1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.67, mientras que el máximo ha alcanzado 2.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Century Casinos Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNTY News
- JMP reitera calificación de Superar al Mercado para acciones de Century Casinos
- JMP reitera calificación de Mejor Rendimiento para las acciones de Century Casinos
- JMP reiterates Market Outperform rating on Century Casinos stock
- Century Casinos Q2 2025 slides: Revenue growth amid strategic review process
- Century Casinos (CNTY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Century Casinos (CNTY) Q2 Revenue Up 3%
- Century Casinos earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Accel Entertainment (ACEL) Tops Q2 Earnings Estimates
- Melco Resorts (MLCO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Electronic Arts (EA) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Century Casinos stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Nugget Casino Resort to Launch Acclaimed Attraction and Show at its Iconic Celebrity Showroom
- Golden Entertainment: Buybacks, Dividends, Deleveraging = Happy Shareholders (NASDAQ:GDEN)
- Stifel reiterates Buy rating and $4 target for Century Casinos stock
- Century Casinos Announces Sports Betting Partnership with BetMGM in Missouri
- Century Casinos Announces $3M Stock Repurchase Plan
- Century Casinos, Inc. (CNTY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Crude Oil Falls 1%; Dollar General Posts Upbeat Sales - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Producer Inflation Stalls In February - Aditxt (NASDAQ:ADTX), Century Casinos (NASDAQ:CNTY)
- Century Casinos ratings downgraded by Moody's due to high leverage
Rango diario
2.67 2.78
Rango anual
1.30 5.10
- Cierres anteriores
- 2.73
- Open
- 2.75
- Bid
- 2.70
- Ask
- 3.00
- Low
- 2.67
- High
- 2.78
- Volumen
- 72
- Cambio diario
- -1.10%
- Cambio mensual
- 1.89%
- Cambio a 6 meses
- 58.82%
- Cambio anual
- 3.85%
