Валюты / CNTY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CNTY: Century Casinos Inc
2.73 USD 0.04 (1.44%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNTY за сегодня изменился на -1.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.71, а максимальная — 2.80.
Следите за динамикой Century Casinos Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CNTY
- JMP подтверждает рейтинг "Выше рынка" для акций Century Casinos
- JMP reiterates Market Outperform rating on Century Casinos stock
- Century Casinos Q2 2025 slides: Revenue growth amid strategic review process
- Century Casinos (CNTY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Century Casinos (CNTY) Q2 Revenue Up 3%
- Century Casinos earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Accel Entertainment (ACEL) Tops Q2 Earnings Estimates
- Melco Resorts (MLCO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Electronic Arts (EA) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Century Casinos stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Nugget Casino Resort to Launch Acclaimed Attraction and Show at its Iconic Celebrity Showroom
- Golden Entertainment: Buybacks, Dividends, Deleveraging = Happy Shareholders (NASDAQ:GDEN)
- Stifel reiterates Buy rating and $4 target for Century Casinos stock
- Century Casinos Announces Sports Betting Partnership with BetMGM in Missouri
- Century Casinos Announces $3M Stock Repurchase Plan
- Century Casinos, Inc. (CNTY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Crude Oil Falls 1%; Dollar General Posts Upbeat Sales - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Producer Inflation Stalls In February - Aditxt (NASDAQ:ADTX), Century Casinos (NASDAQ:CNTY)
- Century Casinos ratings downgraded by Moody's due to high leverage
Дневной диапазон
2.71 2.80
Годовой диапазон
1.30 5.10
- Предыдущее закрытие
- 2.77
- Open
- 2.76
- Bid
- 2.73
- Ask
- 3.03
- Low
- 2.71
- High
- 2.80
- Объем
- 108
- Дневное изменение
- -1.44%
- Месячное изменение
- 3.02%
- 6-месячное изменение
- 60.59%
- Годовое изменение
- 5.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.