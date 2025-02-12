通貨 / CNTY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CNTY: Century Casinos Inc
2.68 USD 0.02 (0.74%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CNTYの今日の為替レートは、-0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり2.65の安値と2.73の高値で取引されました。
Century Casinos Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNTY News
- JMPがセンチュリー・カジノの株式に「市場アウトパフォーム」評価を維持
- JMP reiterates Market Outperform rating on Century Casinos stock
- Century Casinos Q2 2025 slides: Revenue growth amid strategic review process
- Century Casinos (CNTY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Century Casinos (CNTY) Q2 Revenue Up 3%
- Century Casinos earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Accel Entertainment (ACEL) Tops Q2 Earnings Estimates
- Melco Resorts (MLCO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Electronic Arts (EA) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Century Casinos stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Nugget Casino Resort to Launch Acclaimed Attraction and Show at its Iconic Celebrity Showroom
- Golden Entertainment: Buybacks, Dividends, Deleveraging = Happy Shareholders (NASDAQ:GDEN)
- Stifel reiterates Buy rating and $4 target for Century Casinos stock
- Century Casinos Announces Sports Betting Partnership with BetMGM in Missouri
- Century Casinos Announces $3M Stock Repurchase Plan
- Century Casinos, Inc. (CNTY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Crude Oil Falls 1%; Dollar General Posts Upbeat Sales - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Producer Inflation Stalls In February - Aditxt (NASDAQ:ADTX), Century Casinos (NASDAQ:CNTY)
- Century Casinos ratings downgraded by Moody's due to high leverage
1日のレンジ
2.65 2.73
1年のレンジ
1.30 5.10
- 以前の終値
- 2.70
- 始値
- 2.71
- 買値
- 2.68
- 買値
- 2.98
- 安値
- 2.65
- 高値
- 2.73
- 出来高
- 130
- 1日の変化
- -0.74%
- 1ヶ月の変化
- 1.13%
- 6ヶ月の変化
- 57.65%
- 1年の変化
- 3.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K